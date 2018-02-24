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Ольга Бузова случайно засветила голую грудь в "сторис"

Вчера, 16:23

Ольга Бузова показала поклонникам голую грудь и торчащий сосок ночью в "сторис". Ролик певица снимала со своими собаками после концерта. Как оказалось, в процессе записи видео певица была голой, когда она наклонилась к собаке, в кадре появилась ее голая грудь с торчащим соском.

 

 

Поклонники заметили эту оплошность и массово начали писать Бузовой в директ, через несколько минут видео с голой грудью было удалено. Однако удалось сделать скриншот кадра, где Бузова случайно засветила свою голую грудь.

Этот инцидент привлек внимание не только поклонников Ольги, но и ненавистников, которые начали смеяться с нерасторопности звезды, которая голая снимает ролики в "пьяном угаре", а потом попросту удаляет кадры в голой грудью, чтобы не "позориться".


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