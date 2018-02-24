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Девушка из Екатеринбурга побила рекорд самого короткого пребывания в "Доме-2"

Сегодня, 10:20

Жительница Екатеринбурга побила рекорд наиболее короткого пребывания в скандальном телепроекте "Дом-2". Екатеринбурженку Ольгу, которая прибыла 23 февраля на известную телестройку как участница, зрители запомнят по наиболее быстрому эфиру передачи. На экране она пребывала всего двадцать минут.

Если учитывать вечернюю трансляцию программы, которая вышла вчера на телеканале ТНТ, жительницы столицы Урала не оправдала ожидания участвовавших в онлайн-шоу своей неразговорчивостью. Так, ведущая данного проекта Ольга Бузова попросила свою тёзку рассказать пару слов о себе, но та лишь ответила: "Да нечего рассказать".

Спустя пару минут после того, как участники проголосовали, было принято решение отправить новую прибывшую девушку домой. На проекте остались более говорливые "новосёлы".


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