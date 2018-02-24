Анастасия Квитко порадова поклонников шикарными формами

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Модель Анастасия Квитко снова порадовала подписчиков фотографией своих пышных форм. Поклонники фигуры модели восхитились на нескольких языках.

«Русская Кардашьян», именно так называют поклонники модель Анастасию Квитко. Обладательница прекрасной фигуры в очередной раз порадовала своих подписчиков откровенным фото. Девушка позирует на фоне пляжа, а открытый купальник прекрасно подчеркивает ее формы. Публикация собрала похвалы на различных языках, включая русский, английский, испанский. За короткий промежуток времени фотографию модели успели оценить более 100 тысяч ее поклонников.

Акцент Анастасия делает акцент фотографий на свое тело и часто принимает участие в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Сейчас на Instagram Анастасии Квитко подписаны более семи с половиной миллионов человек. Любители эротичных фотографий модели подписываются на ее страницу со всех уголков планеты. На данный момент Анастасия проживает в США, переехав туда из Калининграда.