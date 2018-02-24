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Николь Кузнецова призналась о разводе и сняла обручальное кольцо

Сегодня, 09:46

Известная российская ясновидящая Николь Кузнецова теперь свободна. Такой вывод последовал у поклонников женщины после ее недавнего поста. Звезда призналась о разводе и сняла обручальное кольцо.

Экстрасенс Николь Кузнецова подогрела интерес к своей персоне через пост в социальной сети. В Instagram появился душевный пост девушки, в котором она прозрачно намекает стихотворением на окончание этапа своего замужества. Чтобы вовсе сбить с толку подписчиков, Николь добавила к записи хэштег, смысл которого явно касается развода.

Звезда проекта «Битва эксрасенсов» посвятила запись своему пока еще мужу Александру Садокову. По словам Кузнецовой, ей нужны перемены в жизни и судьбе. Артистка хочет покоя, уюта. Свое решение Николь назвала необходимым для самопознания и саморазвития в будущем. Также звезда не берется обвинять мужа и себя в произошедшем, а придерживается мнения, что это судьба. Тонко намекнула Николь на факт невозможности изменить отношение к мужу. По мнению Николь, теперь она свободна в новой жизни.


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