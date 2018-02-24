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Эмили Ратажковски тайно связала себя узами брака

Сегодня, 08:37

26-летняя Эмили Ражковски тайно связала себя узами брака. Её спутником стал актёр и продюсер Беара МакКлард. Радостным событием девушка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Эмили решила не афишировать детали своей личной жизни. Данная новость является огромным сюрпризом для её фанатов. Впрочем, именно этого Ратажковски и добивалась. Изначально она предупреждала фолловеров, что приготовила для них сюрприз, а потом заявила о своём внезапном замужестве, обнародовав совместную фотографию со своим избранником и продемонстрировала кольца. Другие детали данного события пока неизвестны. Тем не менее, исходя из нарядов, торжество состоится немного позже.

Следует напомнить, раньше Эмили имела роман с музыкантом Джеффом Магидом. Ходили слухи, что парочка совершила помолвку, но, видимо, до свадьбы они так и не дотянули.


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