Регина Тодоренко намекнула, что мечтает увеличить грудь

Сегодня, 08:28

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала снимок, в котором намекнула на свою мечту. Дело в том, что такое слово было написано большими буквами на её футболке в области груди, из-за чего подписчики решили, что артистке хочется увеличить бюст.

В подписи Регина Тодоренко отмечала, что скоро уже наступят тёплые деньки, также спрашивала у своих поклонников, ждут ли она лета. Подписчики в большинстве своём отметили, что действительно хочется уже окончания холодов, хоть и подчеркнули, что жара тоже не нужна. Что касается мечты Регины Тодоренко, подписчики заявили, что у девушки и так прекрасная грудь, и увеличивать её не обязательно.

Они попросили артистку оставаться естественной, а не уподобляться тем, кто бесконечно себя исправляет с помощью пластической хирургии. Некоторые обратили внимание на выражение лица Регины Тодоренко на снимке, поинтересовавшись, для чего его так «корчить». Артистка пока ничего не прокомментировала, как сообщает VistaNews.