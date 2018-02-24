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Регина Тодоренко намекнула, что мечтает увеличить грудь

Сегодня, 08:28

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала снимок, в котором намекнула на свою мечту. Дело в том, что такое слово было написано большими буквами на её футболке в области груди, из-за чего подписчики решили, что артистке хочется увеличить бюст.

 В подписи Регина Тодоренко отмечала, что скоро уже наступят тёплые деньки, также спрашивала у своих поклонников, ждут ли она лета. Подписчики в большинстве своём отметили, что действительно хочется уже окончания холодов, хоть и подчеркнули, что жара тоже не нужна. Что касается мечты Регины Тодоренко, подписчики заявили, что у девушки и так прекрасная грудь, и увеличивать её не обязательно.

Они попросили артистку оставаться естественной, а не уподобляться тем, кто бесконечно себя исправляет с помощью пластической хирургии. Некоторые обратили внимание на выражение лица Регины Тодоренко на снимке, поинтересовавшись, для чего его так «корчить». Артистка пока ничего не прокомментировала, как сообщает VistaNews.


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