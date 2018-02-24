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Ольга Бузова назвала победителей конкурса каверов на песню "Одна ночь"

Сегодня, 08:15

Певица Ольга Бузова подвела итоги конкурса каверов на своей странице в Instagram. Видео трех победителей, исполнивших песню «Одна ночь», она выложила на своей странице, поблагодарив всех за участие и отметив то, что у нее очень талантливые поклонники.

 Первое видео понравилось подписчикам Бузовой больше всего. Они отметили, что у девушки хорошие голосовые данные и, возможно, она имеет все шансы построить карьеру певицы. «Круто даже лучше оригинальной версии и голос супер!», «Эта девушка намного лучше спела», - мнение комментаторов о том, что кавер оказался лучше оригинала.

Вторая работа была представлена дуэтом. Поклонники не так однозначно отнеслись к ролику, высказав разнообразное мнение на этот счет: «А мне больше этот кавер нравится!!! Прям мурашки бегали!!! Молодцы ребята!», «Нет, плохо. Парень красиво поёт, а вот девушка просто кошмар, даже с обработкой голоса и то не смогла...»

Третий ролик пришелся интернет-пользователям совсем не по вкусу. Подписчики отметили, что спето плохо, даже с учетом эффектов: «Ужасно. Исковеркала песню Олечки , и она очень страшная», «Я бы ей скорее скорую вызвала! Такое ощущение, что ей плохо».


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