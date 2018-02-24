Лепс поделился с поклонниками фотографией молодости

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Григорий Лепс поделился с подписчиками фотографией из молодости. Поклонники певца были удивлены тем, как он изменился за эти годы.

На своей странице в социально сети Instagram Григорий Лепс разместил поздравление всех военнослужащих с 23 февраля. Фотографии, прикрепленной к записи, Лепса невозможно узнать. По мнению подписчиков, Григорий сильно изменился со времен, изображенных на снимке, где молодой Лепс 20-25 лет сидит в солдатской форме.

«В Хабаровске служил наш Григорий Викторович! (в моем родном городе, горжусь этим). С праздником вас, мы в очень любим!!!», «Интересно смотреть фото в молодости, мальчик совсем», - в свою очередь поздравили певца подписчики и оценили его фотографию.