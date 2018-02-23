Серябкина показала голую грудь защитникам Отечества

Вчера, 23:49

Солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина показала в День защитника Отечества для мужчин голую грудь. Певица спросила мнения сильной половины человечества о том, что ей делать дальше: поправляться или худеть.

Все поклонник на перебой в комментариях начали писать, что Серябкиной стоит набрать вес, так как худые девушки уже не в моде. Но другие подписчики считают, что стройная фигура без жировых отложений всегда привлекает мужчин на инстинктивном уровне.

На фото Серябкина выглядит достаточно эротично. Она позирует в крошечном бикини, выставив напоказ свою грудь третьего размера. Поклонники пристально рассмотрели новое фото Серябкиной и открыто заявили, что через купальник ее соски просвечиваются.