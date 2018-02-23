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Бузова отожгла на дне рождения с другом Тарасова

Вчера, 23:06

Ольга Бузова отожгла в присутствии лучших приятелей своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Хотя брак их распался еще в прошлом году, певица продолжает общаться с общими друзьями, проводить с ними свое свободное время.

Ольга Бузова совсем недавно была среди гостей на дне рождения одной из подруг, муж которой тесно связан с Тарасовым. Девушка не смогла не принять присланное ей приглашение на вечеринку, так как эту женщину она уважает и общается с ней.

В доказательство своего присутствия в компании общих с Тарасовым друзей, Бузова оформила фотоотчет. Кадры смогли увидеть и фанаты в социальной сети. На праздник Ольга выбрала яркое платье золотистого цвета с глубоким декольте. Она пела и танцевала вместе со своими подругами, вовсю наслаждаясь и отжигая с приятелями Тарасова.


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