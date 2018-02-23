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Нашла мужика: Бузова встречается со своим помощником Богославским

Сегодня, 21:34

Антон Богославский официально подтвердил отношения с Ольгой Бузовой. Мужчина опубликовал романтичное фото с певицей, а в комментарии написал "Моя".

Долгое время после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова была одинока. Поклонники месяц назад начали приписывать ей роман с Тимуром Батрутдиновым, однако на самом деле Ольга влюблена в другого мужчину. Её избранником стал Антон Богославский, который долгое время работал ее помощником и наблюдал за ее стремительной карьерой.

Однако несколько минут назад Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост в отношении "друга" из Comedy, который публично назвал ее "шлюхой". Речь идет об Андрее Скороходове. Ольга Бузова пообещала, что встретится с обидчиком в суде за унижение ее фанатов и самой певицы. Андрей Скороходов в свою очередь поддержал рэпера Глебати, который выразил ненависть к Бузовой.


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