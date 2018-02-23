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Андрей Скороходов публично назвал Бузову "шлюхой"

Сегодня, 21:14

Друг Бузовой Андрей Скороходов публично назвал ее "шлюхой", за что певица собирается подать на него в суд. Ольга заявила, что ее некому защитить, поэтому придется самой наказать обидчика Скороходова из Comedy Club.

"У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один «недомужчина» с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому. Я могу ещё пережить оскорбления, но своих людей я в обиду не дам НИКОМУ", - написала Бузова в своем Instagram.

Из этого поста следует, что Бузова надеялась на помощь Батрутдинова в данной ситуации, однако тот, по всей видимости, никак не отреагировал на слова Скороходова. Последний сегодня прилюдно обозвал Бузову "шлюхой" и унизил ее поклонников.


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