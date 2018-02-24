Звезда «Дом-2» остановилась в развитии на уровне 15 лет

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Ивана Дилова, известная по участию в скандальном телепроекте «Дом-2», пожаловалась поклонникам на возлюбленного. Он утверждает, что девушка остановилась в развитии в возрасте 15 лет.

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовано гневное объяснение участницы «Дом-2» Иваны Диловой о проблемах с возлюбленным Александром. По её словам, мужчина постоянно ссорится с ней, провоцирует скандалы, чтобы привлечь к себе внимание камер и даже оскорбляет её: «Твоё развитие остановилось на 15 лет». Некоторые подписчики считают, что девушка заслужила такие безжалостные обвинения: в её тексте много ошибок и совсем нет запятых. Но Ивана приехала из Болгарии и русский язык очень тяжело даётся ей.

К сожалению, в комментариях Иване тоже никто не посочувствовал. Зрители шоу высмеяли её и порекомендовали покинуть проект самостоятельно. Некоторые не сдержали эмоций и грубо написали девушке: «Как противно на тебя смотреть, ерунду болтаешь много, лучше свой рот не открывай, тошно смотреть на тебя». Почему иностранка Ивана вызывает у комментаторов такие негативные чувства неизвестно.