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Максим Фадеев c Трампом поздравили россиян с 23 февраля

Сегодня, 20:51

Продюсер Максим Фадеев опубликовал оригинальное видео с поздравлениями ко Дню защитника отечества. Героем ролика стал президент США Дональд Трамп.

 На странице Максима Фадеева в Instagram опубликовано оригинальное поздравление с Днём защитника отечества. На видео президент США Дональд Трамп показывает папку, на которой написано «С 23 февраля». Подписчикам забавная шутка с видеомонтажом и американским президентом, поздравляющим российских мужчин, понравилась. Всего за 20 минут поздравление Фадеева посмотрели более 20 тысяч раз.

В комментариях Максиму написали: «Не по-настоящему, но выглядит хорошо, спасибо за поздравление», «С праздником Вас, Макс! Здоровья Вам и не надо худеть!». Некоторые предложили дополнить ролик: «А сзади Меркель с носками должна была стоять».


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