Таисия Повалий в свои 53 года свела с ума поклонников новым фото

Сегодня, 07:15

Певица Таисия Повалий показала свою уникальную фигуру на новом фотоснимке. Поклонники увидели талантливую исполнительницу в удивительно совершенной форме, чтобы развеять все домыслы, она надела мини-платье.

Украинская певица Таисия Повалий в свои 53 года продолжает выглядеть сногсшибательно. Женщина молода и красива. На днях она опубликовала в своем микроблоге социального ресурса новый снимок. В центре изображения Повалий со стройной фигурой молоденькой девочки улыбнулась своим фанатам. Певица не стала скромничать в выборе одежды.

Вместо ранее выбранных мехов, она надела современное мини-платье. Этот наряд подчеркнул стройность и идеальность фигуры Повалий и добавил «жару» завистникам и пиарщикам. Через несколько часов поклонники начали засыпать артистку из Украины комплиментами и комментариями о ее умопомрачительной красоте и молодости.