Алексей Панин уезжает из "этой страны"

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Скандально известный российский актёр Алексей Панин, видимо, всё же решил покинуть Россию. В своём недавнем посте в Instagram артист демонстрирует пакет документов, собранных для шенгенской визы, и уточняет, что собирается уезжать "из этой страны".

На фото в Instagram Панин лакомится устрицами в компании специалиста, который занимается оформлением его документов для Шенгена. При этом артист обращает внимание подписчиков на то, что рюмка в его руке пуста. "Я, вслед за Серебряковым и Машковым, съеду из этой страны", - значится в подписи к снимку.

Ранее Алексей Панин дал свою оценку высказыванию актёра Серебрякова о том, что национальная идея России зиждется на силе, хамстве и наглости. По мнению Панина, такого понятия, как национальная идея, не существует, но всё же он согласен полностью с коллегой по цеху. Также Алексей отметил, что сам бы с охотой покинул с родными Россию, будь у него на то средства. Видимо, средства нашлись, и Панин всё же решился отправиться в заграничную поездку на неопределённое время.