Виктория Бэкхем запустила новый флешмоб из туалета

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Икона стиля Виктория Бэкхем порадовала фолловеров новым снимком в социальной сети Instagram. Звезда запустила новый флешмоб из туалета. Снимок в белых тапочках сделан на Неделе моды в Нью-Йорке.

Виктория Бэкхем показала своим поклонникам, что она самая обычная женщина, которая тоже фотографируется в туалете. Подписчики певицы в Instagram приняли очень радушно новую выходку Вики. Эпатажный снимок набрал уже 116 688 отметок «Нравится». Модель подписала свой снимок просто: «Show break! x VB» («Демонстрирую перерыв! Виктория Бэкхем»).

Вслед за Вики в Сети уже появились фото со звездных туалетов певицы Мадонны и видеоблогерши Марьяны Ро. К слову, снимок Мадонны в апартаментах туалетной комнаты опубликовал фотограф из Турции Мерт Алас, который предложил сделать «соревнование» среди фото звезд.