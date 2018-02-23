Бывшая солистка "Ленинграда" поздравила мужчин полуобнаженными фото

Сегодня, 19:02

Бывшая солистка группы «Ленинград» решила обрадовать поклонников мужского пола в честь Дня защитника Отечества. Девушка опубликовала фотографию, где она позирует обнаженной.

Юлия Коган, которая ранее являлась солисткой знаменитого «Ленинграда», поздравила мужчин в социальных сетях с великим праздником 23 февраля. Юлия выложила фото почти обнаженная, лишь небольшие тортики прикрывают грудь певицы.

Девушка подписала фотографию: «Дорогие наши защитники, поздравляю вас с праздником! Мы вас очень ценим! Без вас нам было бы очень грустно!».

Напомним, что Юлия Коган состояла в группе вплоть до 2013 года, с 2010 года девушка выступала как солистка, ранее пела на бэк-вокале.