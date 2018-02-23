VistaNews.ru


Бывшая солистка "Ленинграда" поздравила мужчин полуобнаженными фото

Сегодня, 19:02

Бывшая солистка группы «Ленинград» решила обрадовать поклонников мужского пола в честь Дня защитника Отечества. Девушка опубликовала фотографию, где она позирует обнаженной.

Юлия Коган, которая ранее являлась солисткой знаменитого «Ленинграда», поздравила мужчин в социальных сетях с великим праздником 23 февраля. Юлия выложила фото почти обнаженная, лишь небольшие тортики прикрывают грудь певицы.

Девушка подписала фотографию: «Дорогие наши защитники, поздравляю вас с праздником! Мы вас очень ценим! Без вас нам было бы очень грустно!».

Напомним, что Юлия Коган состояла в группе вплоть до 2013 года, с 2010 года девушка выступала как солистка, ранее пела на бэк-вокале.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.