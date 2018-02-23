Кайли Дженнер понизила стоимость Snapchat на миллиард долларов

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Популярная модель из США Кайли Дженнер в своем профиле в Twitter сообщила, что больше не пользуется Snapchat. После такого заявления девушки цена компании Snapchat упала на 6,1%, о чем сообщили Bloomberg.

22 февраля в своем аккаунте в Twitter девушка написала такой твит: «Кто еще не хочет пользоваться Snapchat? Или только я? О, это так печально!».

На модель подписано более 24 миллионов поклонников и всего лишь спустя некоторое время после публикации сотрудники компании Snap inc рассказали, что акции фирмы упали в цене на 1,3 миллиарда долларов. Через несколько часов Кайли написала, что все равно любит приложение.

Известно, что нежелание пользоваться приложением связано с недавним обновлением. Разработчики почти полностью изменили вид программы, что не очень оценили поклонники. Специалисты полагают, что на внезапное падение стоимости акций могли повлиять как публикация Кайли Дженнер, так и обновление Snapchat.

Много миллионов человек на сайте Change.org подписали петицию, что нововведение не очень им по душе и попросили разработчиков вернуть старый интерфейс. Но хоть компания и сказала, что услышала просьбы пользователей, все равно заявила, что в ближайшее время приложение опять будет усовершенствованно.