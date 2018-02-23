Сергей Безруков стал партнёром Полины Гагариной в новом фильме

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Популярная российская певица Полина Гагарина на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, что её партнёром на съёмочной площадке стал актёр Сергей Безруков. Вместе с ним они приняли участие в съёмках фильма «В невесомости», который певица анонсировала ранее.

В последние дни Гагарина на своей странице в Instagram публикует снимки и видеоролики, сделанные на съёмочной площадке. Изначально поклонники думали, что речь идёт о новом музыкальном клипе, но позже оказалось, что певица снялась в фильме. «А вот и мой партнёр! Сам Сергей Витальевич Безруков! Я очень горда и жду с нетерпением выхода фильма», - написала Гагарина на своей странице. Поклонники стали массово интересоваться, когда именно выйдет фильм, но певица так и не раскрыла секрет.

Недавно она упомянула название «В невесомости», которое и стало названием киноленты с Безруковым и Гагариной в главной роли. На опубликованном совместном снимке можно заметить, что актёр с певицей хорошо смотрятся вместе на съёмочной площадке. Ранее она уже снималась в фильме «Одной левой», но была приглашена для вокального исполнения песни на фоне видеоряда.