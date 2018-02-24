Боня лезет в новую семью Тарасова

Сегодня, 05:15

Виктория Боня полезла в новую семью Тарасова. Звезда скандального телепроекта "Дом-2" рассказала об измене футболиста и предложила нынешней его жене попросту смириться.

"Тарасов попался на измене. А всё почему? Ответ лежит в мужской природе. Они считают это нормальным, но не мы", - сообщила Виктория в момент прямой трансляции в социальной сети Instagram.

Как говорит звезда "Дома-2", всё только начинается, а дальше всё только усугубится. В результате он не будет относиться к ней уважительно. Как сообщают источники, Тарасов был заподозрен в измене через полмесяца после венчания с Анастасией Костенко. Тогда девушка была слишком очарована Дмитрием, что сразу опубликовала снимок букета цветов, который якобы подарил Тарасов. После того, как она опомнилась, ей пришлось удалить компромат со своей страницы. Тем более, что совместных фото блондинки и спортсмена нет. Это говорит об отсутствии доказательств разлетевшихся слухов.