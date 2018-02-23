Подписчики назвали Ольгу Бузову "трансвеститом Костенко"

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Фото Ольги Бузовой на ее странице в Instagram вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков. Поклонники Бузовой окрестили ее на фото «трансвеститом Костенко».

«Тот редкий вечер, когда я в Москве, и у меня нет концерта, спектакля или съёмок. И я еду на день рождения. Всем шикарного вечера», - гласит текст публикации Ольги Бузовой. На фото телеведущая изображена в золотистом платье с глубокими вырезами, макияж и прическа телеведущей так же эффектны.

«Мне понравился образ, силуэт «песочные часы» на фигуре Бузовой великолепен, и длинные рукава эту красоту подчёркивают! Причёска идеальна для этого платья!», «Красотка, прекрасна как всегда. Женственна», - восхитились поклонники Ольги.

Вторая половина комментаторов не была так восхищена образом Бузовой, назвав ее образ похожим на «трансвестита Костенко». «Образ роскошный, Бузова все больше похожа на трансвестита», «Не пойму что ужаснее: платье или его содержимое», «Отвратительно. Лицо как у манекена», - решительно заявили подписчики.