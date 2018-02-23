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Писатель Стивен Фрай перенес операцию по удаления раковой опухоли простаты

Сегодня, 16:58

Британский писатель Стивен Фрай рассказал о том, что недавно у него удалили раковую опухоль простаты.

Как сообщает писатель, данную операцию ему пришлось перенести еще на первой неделе января текущего года, которая прошла достаточно успешно. Сейчас Фрай восстанавливается для полнейшего выздоровления.
Писателя также предлагали лечение без хирургического вмешательства, с помощью радиотерапии, однако его выбор пал на операцию. По времени восстановления она все же короче. На данный момент самочувствие Фрая отличное, хотя он не скрывает, что возможен риск появления новой опухоли.
Стивен Фрай не только известный британский писатель, но еще и актер. Широкую популярность ему принесли роли в сериалах "Черная Гадюка" и "Дживс и Вустер".


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