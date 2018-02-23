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Зверев признался, что Ротару тайно вышла замуж

Сегодня, 16:59

Известный экстравагантный стилист России Сергей Зверев сообщил о тайном замужестве Софии Ротару. Совсем недавно, во время интервью со встречи с поклонниками стилист признался, что 70-летняя исполнительница российской эстрады не свободна.

Во время интервью Сергея спросили, кому бы он смог предложить свои руку и сердце. Среди претенденток фанатки перечислили Ирину Аллегрову, Азизу, Софию Ротару. Тогда у артиста и вырвалось разоблачающее признание.

На что исполнитель спросил: «Ротару?! Она ведь занята другим. Она же втихую замуж вышла. Она ведь такая шикарная женщина!».

Затем стилист тут же замолчал, ведь понял, что сказал то, чего не должен был.

Как не просили поклонницы Зверева рассказать о Ротару подробнее, он ни в какую не соглашался и переводил разговор в другое русло.


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