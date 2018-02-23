Зверев признался, что Ротару тайно вышла замуж

Известный экстравагантный стилист России Сергей Зверев сообщил о тайном замужестве Софии Ротару. Совсем недавно, во время интервью со встречи с поклонниками стилист признался, что 70-летняя исполнительница российской эстрады не свободна.
Во время интервью Сергея спросили, кому бы он смог предложить свои руку и сердце. Среди претенденток фанатки перечислили Ирину Аллегрову, Азизу, Софию Ротару. Тогда у артиста и вырвалось разоблачающее признание.
Затем стилист тут же замолчал, ведь понял, что сказал то, чего не должен был.
Как не просили поклонницы Зверева рассказать о Ротару подробнее, он ни в какую не соглашался и переводил разговор в другое русло.