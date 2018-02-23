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Ефим Шифрин заступился за назвавшего россиян «хамами» Алексея Серебрякова

Сегодня, 16:51

Легендарный российский юморист Ефим Шифрин встал на защиту своего коллеги Алексея Серебрякова, назвавшего грубость и хамство национальной идеей России. Звезда отечественного шоу-бизнеса окрестил актера «умом и честью бессовестного времени».

Согласно мнению Шифрина, из-за запальчивости и усталости Серебряков позволил себе обидное для многих россиян высказывание. Именитый актер является умом и честью безмолвного и бессовестного времени, а в его возрасте врать и лукавить в разговоре на актуальные темы попросту стыдно, подчеркнул легендарный юморист.

Алексей Серебряков назвал россиян «хамами» и «грубыми людьми» в интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю. Национальная идея граждан РФ заключается в силе и наглости, считает скандальный актер. Мнение переехавшей жить в Канаду звезды отечественного шоу-бизнеса поддержал не менее скандальный актер Алексей Панин, предпочитающий любить Россию «на стороне». Многие публичные личности, включая снимавщего Серебрякова режиссера Владимира Бортко, раскритиковали резонансное интервью.


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