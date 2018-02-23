На младшую дочь Ксении Бородиной набросился соседский пес

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Недавно на маленькую дочь телеведущей скандального телешоу «Дом-2» Ксении Бородиной накинулся соседский пес. Телезвезда критикует соседей за содержание такого большого животного.

Защитники животных встали на сторону соседей и теперь недовольны Бородиной. Известная телеведущая возмущена содержанием крупных собак в ее коттеджном поселке, где девушка проживает со своей семьей. По словам Ксении, они наводят на нее большой страх. Большие собаки с громким лаем, бросающиеся на прохожих людей, недавно сильно напугали маленькую Тею дочь телезвезды.

Девочка гуляла со своей няней по поселку, и когда двухлетний ребенок проходил мимо соседнего забора, сторожевая собака набросилась на ребенка. К счастью, никто не пострадал, ведь животному помешала ограда, но Бородина после происшествия сразу же начала ругаться с соседями.

Ксения Бородина говорит, что хозяева собак должны заниматься их дрессировкой или же отказаться от содержания таких опасных животных. Защитники животных раскритиковали Ксению, мол, никто не обязан выполнять ее прихоти, а собака просто выполняла свой долг - защищала территорию.

Недавно Яна Рудковская чуть не лишилась своего любимца тибетского мастифа Лорда. После любопытных прохожих, на которых пес обрушил свой громкий лай, управляющий дома хотел усыпить собаку, но Рудковская не дала Лорда обидеть. По словам девушки, собака просто выполняла свои функции и охраняла территорию и ее семью.