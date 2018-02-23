«Алла-Виктория влюблена в фигурное катание»: Филипп Киркоров похвастался талантами дочери

Сегодня, 16:11

Поп-король Филипп Киркоров поздравил российских фигуристок, выигравших на ОИ-2018. Артист подчеркнул, что его дочь Алла-Виктория просто влюблена в этот вид спорта, активно тренируется, и в будущем также может стать олимпийской чемпионкой.

По словам Киркорова, девочка очень болела за победительниц ОИ-2018, и он прекрасно понимает, за что ребёнку это нравится. В настоящее время Алла-Виктория «делает первые шаги с лёгкой руки короля льда Евгения Плющенко». Поп-король отметил, что и мечта дочери также блистать с олимпийской медалью может когда-то стать реальностью.

Поклонники артиста согласились с тем, что российские фигуристки очень талантливы. Также они подчеркнули, что Алла-Виктория действительно может стать в будущем известной не только, как «дочь Киркорова», но и как олимпийская чемпионка. Интернет-пользователи пожелали девочке успехов и побольше упорства, чтобы достичь своей цели, как сообщает VistaNews.