Ольга Серябкина откровенно призналась, как попала в шоу-бизнес

Сегодня, 16:19

Вокалистка музыкальной группы SEREBRO откровенно рассказала, как ей удалось попасть в шоу-бизнес. Успешной карьерой она обязана Максиму Фадееву.

Ольга Серябкина из группы SEREBRO подробно рассказала подписчикам, как ей удалось попасть на сцену. Девушка рассказала, что раньше не верила в себя и считала, что у неё не получится выступать на сцене. Серябкина с детства занималась танцами и посещала различные кастинги, но даже не надеялась на успех. Ей помог продюсер Максим Фадеев: «Он подошёл ко мне и спросил пою ли я. Я очень застеснялась и сказала, что немного. Он сказал, чтобы я что-нибудь спела. Уже тогда я сочиняла песни и писала стихи, но мне казалось, что это так по-детски. Но тем не менее, я их показала, и Макс сказал, что сейчас собирает женскую группу и берет меня к себе. Так все и случилось. Да, можно сказать, что уже тогда и пришел успех, что лучшего и желать было нельзя». Также Ольга обратила внимание подписчиков, что успех не пришёл к ней в один момент, ей пришлось много работать, в том числе для того, чтобы стать раскрепощённее и полюбить себя. Рассказ девушка сопроводила своей красивой черно-белой фотографией.

Поклонники поблагодарили певицу за откровение: «Благодарю за этот пост! Потому что стеснение у меня есть, стараюсь сделать его меньше. Как Вы с этим справились? Расскажите пожалуйста». Меньше чем за сутки фотография собрала почти 90 тысяч отметок «Мне нравится», а значит, возможно, скоро Ольга Серябкина поделится новыми тайнами.