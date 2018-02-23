Бородиной стыдно за оргию Кати Жужи

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Теперь в интернете активно обсуждается новая версия ухода бывшей телеведущей «Дом-2» Кати Жужи. Ходят слухи, что ведущая скандального телепроекта устроила групповую оргию в программе, что вызывает стыд у Бородиной.

На одном из фан-профилей, посвященной телепроекту «Дом-2», появилась разоблачающая Катю Жужу запись. Согласно аудиозаписи, женский голос заявил, что Жужа со своей подругой и Захар, Захарьяш и Малышев остались на вилле одни. В роли автора скандальной видеозаписи выступает якобы Алиана Гобозова, которая рассказала, что молодые люди устроили там групповой секс, они проводили время в спальне друг с другом, а потом менялись. Об этом и прознала Бородина.

Как рассказала Гобозова, Ксения была очень рассержена, узнав о поступках своей подруги. Бородина напомнила Кате Жуже, что она находится на телепроекте именно из-за нее. Алиана подчеркивает, что теперь Ксения стыдится своей бывшей подруги Кати. Поклонники телепроекта сразу же поверили в подлинность записи. Один из фанатов в комментариях написал, что Катя Жужа всегда участвовала во всяких пьянках и гуляла с мужчинами.

Раньше поступила информация, что Рустам Солнцев объяснил, что Катю Жужу прогнали с программы из-за ее женских капризов.