Алексей Панин сравнил Владимира Соловьёва с «проституткой»

Сегодня, 16:10

Скандально известный актёр Алексей Панин раскритиковал выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где ведущий вместе с Кареном Шахназаровым обсуждали, как артист защищал Алексея Серебрякова. По словам знаменитости, Соловьёв вёл себя, как «проститутка», говоря неправду в том числе и о вредных привычках Панина, как сообщает VladTime.

В коротком видео звезда «Жмурок» подчеркнул, что все участники программы как минимум не лучше него. По словам Панина, эти люди позволяют себе выпивать, но в то же время рассуждают об «алкогольных дебошах» актёра. Артист заявил, что давно не употребляет спиртное, потому со стороны Владимира Соловьёва идёт полное враньё.

Большая часть поклонников поддержали Алексея Панина, радуясь в том числе и тому, что он переживает за коллегу. Однако некоторые заявили, что актёр сам очень много хамил и позволял себе врать, после чего «трусливо извинялся». Панин утверждал, что практически весь русский народ ведёт себя несколько некорректно, но отдельные поклонники посоветовали ему перестать лицемерить и также смотреть на себя.