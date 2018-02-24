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Сати Казанова сняла новый клип с «самой голой блогершей»

Сегодня, 04:15

Сати Казанова успешно продолжает начатую в «Фабрике» карьеру певицы. В новом клипе звезды будет сниматься «самая голая блогерша». Об этом стало известно из Instagram героини ролика Марины Вовченко.

Марина Вовченко заполучила в России славу «самой голой блогерши» Причиной такому мнению стали частые демонстрации своих форм без одежды или элементов нижнего белья. Известно, что новый клип Сати будет иметь название «мама» и, по версии Марины, сможет продемонстрировать внутреннюю сущность «святых людей». Нередко саму Вовченко критикуют пользователи сети за своеобразные трактования своего мироощущения, также женщина прославилась голыми снимками.

Марина попросила прощения у всех, с кем ее жизненные ориентиры не совпадают.

«Ни в коем случае не хотела задеть ваши моральные принципы и прошу прощение если, не желая того, оскорбила ваши чувства, однако хочется ещё раз напомнить что начинаем с себя ,со своих косяков и грешков и до других не будет возможности добраться», - подытожила Марина Вовченко.


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