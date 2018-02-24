Участница "Дом-2" Лиза Триандафилиди расстанется с Чайчицем, если он улетит в Москву

Сегодня, 02:30

Участница реалити-шоу "Дом-2" Елизавета Триандафилиди пригрозила своему избраннику Алексею Чайчицу расставанием, если он уедет с Сейшел в Москву.

На Остров любви Елизавета прибыла несколько недель назад. Вскоре к ней присоединился и ее возлюбленный. Несмотря на то, что они являются достаточно конфликтной парой проекта, им удается придти к общему решению проблем.

Но в этот раз ссора возникла по причине переезда Алексея с острова на московскую съемочную площадку. По его словам, он не желает больше пребывать в тропическом климате, а вот Елизавета абсолютно против в ближайшее время переезжать.

В результате скандала она заявила, что бросит парня, если он уедет без нее.