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Бывшая участница "Дома-2" Пынзарь жалуется на корыстных друзей

Сегодня, 01:15

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь пожаловалась на своих корыстных друзей. Она считает, что они могут общаться только из личной выгоды.

Дарья говорит, что не позволяла пользоваться собой и от этого её сразу начинали считать плохим человеком. Ни для кого не секрет, что общение с известными лицами может приносить выгоду. Первая на корыстную дружбу указала Ксения Бородина, а теперь её ряды пополнила и Дарья Пынзарь.

На своей странице в социальной сети Instagram она обнародовала особый пост про то, что разочарована в некоторых персонах, ждущих от нее каких-либо услуг. Однако Дарья не намерена приносить кому-либо пользу, не считая своих близких. Отсюда и недовольство от факта отсутствия искренности в людях, которые думают, как бы воспользоваться её популярностью.


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