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Актер из "Мумии" обвинил экс-главу ассоциации прессы в сексуальных домогательствах

Сегодня, 10:06

Актер, известный по фильмам "Мумия" и "Взрыв из прошлого", Брендан Фрейзер выдвинул обвинения бывшему главе Голливудской ассоциации иностранной прессы Филиппу Берку в том, что он домогался актера.

 Как сообщается, домогательства случились в 2003 году во время одного из мероприятий ассоциации. Берк ущипнул Фрейзера за интимное место. Позже он говорил, что это было просто шуткой, но сейчас актер утверждает обратное. По его признанию, он тогда находился в состоянии паники и страха.
На данные обвинения Берк ответил, что это неправда. В самой ассоциации никак не прокомментировали информацию.
Шквал обвинений в сексуальных домогательствах посыпался после истории с известным продюсером Харви Вайнштейном, которого десятки актеров и актрис обвинили в подобном поведении.


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