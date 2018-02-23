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Виктор Дробыш ударил Настасью Самбурскую из-за 500 рублей

Сегодня, 09:26

Продюсер Виктор Дробыш стал жертвой негативной славы. Настасья Самбурская в соцсети Instagam разместила ролик. На видео видно как Дробыш ударил скандальную артистку. Причиной стала просьба подопечной дать ей 500 рублей.

Поклонники Настасьи Самбурской негативно оценили очередную выходку своей любимицы. Накануне актриса опубликовала в социальной сети Instagam провокационный ролик. Настасья Самбурская продемонстрировала, как ей приходится буквально выпрашивать деньги у продюсера Виктора Дробыша. В результате невинной просьбы Настасья получила вместо денег удар по лицу.

В ситуации на данный момент поклонники не настроены понять весь юмор видеозаписи, хотя ролик явно имеет саркастический окрас. Сама же Самбурская оставила следующий комментарий: "@vdrobysh Ну как так... за 500рублей, такая жестокость".


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