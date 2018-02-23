67-летняя "девушка Бонда" Сеймур сексуально позировала для Playboy

Сегодня, 09:30

Звезда сериала «Касл» и «девушка Бонда» Джейн Сеймур в свои 67 лет является очень востребованной. Актриса не побоялась даже сняться в Playboy и похвастаться своими потрясающими формами.

Актрисы, которые играют подружек Бонда в популярной киносаге, становятся знаменитыми, к ним постоянно приковано внимание публики. Некоторые из них подогревают внимание к себе. Так, 67-летняя Джейн Сеймур, которая сыграла девушку агента 007 в фильме «Живи и дай умереть», снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.

На снимках звезда позирует в кружевной комбинации в своем же доме. Для придания большей пикантности снимкам Сеймур прямо в кружевах заходит в бассейн, чем еще больше подогревает внимание мужской аудитории. Критики отметили, что, несмотря на свой возраст, актриса имеет потрясающие формы, которым могут позавидовать даже ее молодые коллеги.

Сама Сеймур рассказала, что чувствует себя гораздо более сексуальной, чем в молодости. В юном возрасте, по словам звезды, она мало знала о сексуальности, прожив же долгую жизнь, актриса обрела свободу, которая исправила все комплексы молодых лет.