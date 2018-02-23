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Никита Михалков стал прадедом в 72 года

Сегодня, 08:39

Известный российский ресторатор Степан Михалков сообщил, что стал дедушкой. Его дочь Александра в 25 лет родила первенца. Теперь самый популярный отечественный режиссер Никита Михалков стал прадедом в 72 года.

 Известный ресторатор Степан Михалков сообщил общественности о прибавлении в династии Михалковых. Внучка Никиты Михалкова родила первенца. Молодая мама чувствует себя хорошо, ребенок также находится в отличном состоянии. На данный момент вся большая семья получает поздравления в честь радостной вести.

К слову, Александра - дочь Степана Михалкова и манекенщицы Аллы Сиваковой. В 2017 году она сообщила о беременности, а позже обручилась с Петром Скворцовым. Напомним, что у Никиты Сергеевича четверо детей от двух жен и девять внуков. Теперь еще один потомок, имя которого пока неизвестно.


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