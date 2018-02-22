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Анастасия Рыбка отблагодарила Бузову за репост ее видео в сети

Вчера, 23:55

Анастасия Рыбка с благодарностью отозвалась в адрес Ольги Бузовой. Модель сказала спасибо телеведущей за репост ее видео в сети, хотя СМИ она наградила негативными эпитетами за продажность.

Фотомодель недавно создала видеоролик, в котором признается в чувствах к Руслану Золотову. Сюжет попал в Сеть, но многие его «забанили». Ольга Бузова вошла в положение Анастасии и сделала репост. Этим роликом красавица доказала, что РФ все же имела отношение к выборам в США.

Марк Цукерберг, который выступает директором соцсети, по словам Анастасии Рыбки, активно противоречит свободе информации, так как ролик убрали из соцсети. Из-за нарушения прав, девушка агитировала американское правительство навести в этой сфере порядок и показать Цукербергу «свое место».


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