VistaNews.ru


Дарья Волосевич из Углича снова выйдет на сцену шоу "Голос"

Вчера, 23:15

Юная красавица из Углича Дарья Волосевич намерена вторично пробовать свою удачу на конкурсе «Голос». Девушка изрядно подготовилась и ожидает с нетерпением завтрашнего прослушивания.

Дарья Волосевич уже раньше побывала на сцене музыкального шоу «Голос». Это событие произошло еще в 2015 году. Но на тот момент юная певица не стала победительницей и была отправлена домой. Наиболее свежие сведения относительно планов на будущее сообщила мать девушки Ольга Волосевич. Она рассказала, что ее дочь успешно преодолела этап закрытого тестирования и тщательно подготовилась к вторичному участию в «Голосе».

Жительница Углича надеется на победу и уверена в своих силах. Дарья с нетерпением ожидает прослушивания, которое состоится уже завтра. Начинающая певица очень волнуется, хотя на самом деле ей удается держаться и не афишировать свою тревогу перед окружающими.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.