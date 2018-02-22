Дарья Волосевич из Углича снова выйдет на сцену шоу "Голос"

Вчера, 23:15

Юная красавица из Углича Дарья Волосевич намерена вторично пробовать свою удачу на конкурсе «Голос». Девушка изрядно подготовилась и ожидает с нетерпением завтрашнего прослушивания.

Дарья Волосевич уже раньше побывала на сцене музыкального шоу «Голос». Это событие произошло еще в 2015 году. Но на тот момент юная певица не стала победительницей и была отправлена домой. Наиболее свежие сведения относительно планов на будущее сообщила мать девушки Ольга Волосевич. Она рассказала, что ее дочь успешно преодолела этап закрытого тестирования и тщательно подготовилась к вторичному участию в «Голосе».

Жительница Углича надеется на победу и уверена в своих силах. Дарья с нетерпением ожидает прослушивания, которое состоится уже завтра. Начинающая певица очень волнуется, хотя на самом деле ей удается держаться и не афишировать свою тревогу перед окружающими.