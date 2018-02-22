Астролог и телеведущая Василиса Володина впервые показала сына

Вчера, 23:20

В сети Instagram известная астролог и телеведущая Василиса Володина впервые выложила фото своего трехлетнего сына. Женщина поздравила мужчин с наступающим 23 февраля.

Прежде Василиса прятала лицо малыша, закрывая его различными смайликами. Женщина сообщила, что после нескольких публикаций его фото Вячеслав начал сильно болеть. Дабы не навлечь беду на ребенка, Володина решила не показывать лицо сына общественности.

Ведущая заявляет, что не хочет выносить личную жизнь на публику. Ее семье это ни к чему.

Напомним, что с мужем Сергеем они живут в браке уже более 20 лет. Кроме младшего Славы у супругов есть дочь Виктория.