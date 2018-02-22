Малахов шокировал фанатов лишним весом

Вчера, 22:50

Андрей Малахов в данный момент активно работает, однако постоянное движение не помешало ему набрать лишний вес. Ведущий программы "прямой эфир" растолстел и шокировал поклонников внешним видом.

Андрей Малахов в 2017 году стал отцом, его жена Наталья Шкулева сейчас в декрете и воспитывает их общего ребенка. В это время Малахов задействован в нескольких проектах на "Первом канале".

Активное построение карьеры не помешало телеведущему изрядно растолстеть. Фанаты заметили, что Малахов набрал лишний вес и посоветовали ему поскорее от него избавиться. Сам же ведущий говорит, что даже с лишними килограммами чувствует себя хорошо и уверенно.