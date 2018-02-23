VistaNews.ru


Екатерины Стриженовой поделилась секретом успешной диеты

Сегодня, 08:05

Поклонники телеведущей Екатерины Стриженовой заметили, что их любимица набрала лишние килограммы. 49-летняя телеледи сразу отреагировала на это и в новогоднюю ночь дала себе обещание привести свое тело в норму. Для реализации своего обещания, Екатерина села на экспресс-диету, время которой десять дней.

Своими восхитительными результатами знаменитость поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Как рассказывает Стрижнева, ее рацион включал в себя блюда, доставленные из ресторанов в специальных контейнеров. Это обусловлено тем, что у телеведущей очень плотный и насыщенный график работы, из-за чего у нее нет времени на собственноручное приготовление пищи. Напомним, что ранее телеведущая хотела сбросить лишний вес с помощью безоперационной липосакции, которую ей посоветовала Эвелина Блёданс. Однако результата не было. Стрижнева прибегла к курсу детокса, который за 7 дней позволил ей сбросить 5 килограмм.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.