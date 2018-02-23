Екатерины Стриженовой поделилась секретом успешной диеты

Сегодня, 08:05

Поклонники телеведущей Екатерины Стриженовой заметили, что их любимица набрала лишние килограммы. 49-летняя телеледи сразу отреагировала на это и в новогоднюю ночь дала себе обещание привести свое тело в норму. Для реализации своего обещания, Екатерина села на экспресс-диету, время которой десять дней.

Своими восхитительными результатами знаменитость поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Как рассказывает Стрижнева, ее рацион включал в себя блюда, доставленные из ресторанов в специальных контейнеров. Это обусловлено тем, что у телеведущей очень плотный и насыщенный график работы, из-за чего у нее нет времени на собственноручное приготовление пищи. Напомним, что ранее телеведущая хотела сбросить лишний вес с помощью безоперационной липосакции, которую ей посоветовала Эвелина Блёданс. Однако результата не было. Стрижнева прибегла к курсу детокса, который за 7 дней позволил ей сбросить 5 килограмм.