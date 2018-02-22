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Роман с Бузовой и слухи о свадьбе прославили Батрутдинова в Instagram

Сегодня, 21:27

Всего за несколько недель романа с певицей Ольгой Бузовой на страницу резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова подписались свыше 700 тысяч человек. Люди не уверены, что роман настоящий, но всё равно подписываются.

Пользователи интернета активно комментируют роман звёзд телеканала «ТНТ» — певицы и участницы «Дома-2» Ольги Бузовой и юмориста Тимура Батрутдинова. Многие с самого начала уверены, что весь роман — не более чем выдумка пиарщиков телеканала. В любом случае, на страницу самого известного холостяка ТНТ в Instagram за короткий период активных публикаций с Бузовой подписались 700 тысяч человек.

Правда откроется в новом эфире Comedy Club, в четверг, 22 февраля в 21:00. Реклама, намекающая на звёздную свадьбу, уже будоражит умы зрителей. Ролик стал самым просматриваемым в истории телеканала. Взаимный пиар с Ольгой Бузовой очень выгоден, по наблюдениям экспертов, всего лишь одно упоминание в аккаунте скандальной певицы приносит свыше 10 тысяч подписчиков.


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