VistaNews.ru


Полуголая Маргарита Овсянникова попросила найти ей мужчину

Сегодня, 21:25

Участница «Дома-2», известная романом с бывшим ухажёром Бузовой Гриценко, выложила откровенное фото. Так она решила сообщить, что остаётся на проекте и попросила найти ей мужчину.

Маргарита Овсянникова опубликовала в Instagram фото с полуобнажённой грудью в белом купальнике и сообщила, что «не решилась уйти с проекта». К подписчикам она обратилась с вопросом: «Какие прогнозы на моё дальнейшее пребывание на проекте? Кого видите со мной рядом? Или может есть кто-то за проектом кто хотел бы стать моим мужчиной по жизни?». Вероятно, показные отношения с Романом Гриценко были исключительно поводом разозлить Ольгу Бузову и привлечь к себе дополнительное внимание.

Подписчики не дали ей конкретного ответа на вопрос. Кое-кто обратил внимание, что весь предыдущий месяц Маргарита дразнила сеть откровенными фотографиями с Романом Гриценко, а поэтому странно, что она вдруг просить найти себе нового кавалера. Большинство фанатов написали, что с такой невероятной красотой Овсянникова обязательно найдёт «истинного мужчину», но когда-нибудь в будущем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.