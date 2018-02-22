«Мегасрач года»: Харламов анонсировал появление Бузовой в Comedy Club

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На своей официальной странице в Instagram Гарик (Бульдог) Харламов разместил публикацию с приглашением для всех фанатов посмотреть свежий выпуск «Comedy Club». По словам резидента шоу, в нём приняла участия певица и телеведущая Ольга Бузова. Затем Харламов заявил, что ожидается «мегасрач года», так как девушка снялась в миниатюре с Тимуром Батрутдиновым.

Нельзя назвать секретом, что между Батрутдиновым и Бузовой существуют отношения неизвестного характера. Однако фанаты молодых людей уже успели окрестить их романом. Сами же знаменитости этот факт не подтверждали, но иногда делают различные громкие заявления.

Некоторые пользователи к публикации Гарика Харламова написали комментарии со словами, что они выпуск шоу уже посмотрели. Люди сошлись во мнении, что им Бузова уже надоела, её показывают везде. Против выступили даже и те, кто относился к певице положительно. Однако, как отмечают даже хейтеры, девушка очень целеустремлённая, её не останавливает за погоней за популярностью и признанием ничего.

Люди также шутили, что Масленица уже закончилась, а Бузову почему-то не сожгли. Затем комментаторы стали рассуждать о сексуальной ориентации Тимура Батрутдинова. Комментаторы отмечают, что у него не было длительных отношений, ведь мужчина иногда появлялся на веду с женщинами, а затем про них все забывали.

Кроме этого, Тимуру опять приписали роман с Бузовой. Знакомые постоянно подогревают слухи громкими заявлениями, но официального заявления от молодых людей никогда не поступало.