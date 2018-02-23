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Фанаты Нюши раскритиковали её за гигантские брови

Сегодня, 08:15

Супруга бывшего казанского чиновника певица Нюша приняла решение провести эксперименты со своим внешним видом. Недавно девушка выложила на своей официальной странице в Instagram фото с дредами вместо волос и с нарисованными бровями. Однако её фанатам это не понравилось, так как брови были аномально огромными. Поэтому на Нюшу обрушилось много критики.

Недавно российская певица Нюша выложила в Instagram фотографию своего нового стиля. Снимок вызвал среди фанатов певицы множество различных эмоций. Фанаты девушки не обратили внимание на её новую причёску в виде дредов, но зато отметили брови. Последние были нарисованы и имели большие непропорциональные размеры. Подписчики Нюши посчитали, что её брови «огромные и страшные».

В своих комментариях недовольные поклонники певицы написали, что её брови «не очень» и макияж довольно-таки тяжёлый. Другая фанатка добавила, что Нюше стоит позабыть об экспериментах над бровями.

Однако нашлись и преданные любители творчества Нюши. Они заявили, что девушке стоит прекратить обращать внимание на злостных хейтеров и продолжать проводить эксперименты с внешностью. Ведь в конечном итоге можно найти идеальный стиль.


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