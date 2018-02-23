Кэти Топурия похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Кэти Топурия, солистка группы «А-студио», похвасталась стройной фигурой в купальнике. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Кэти Топурия решила порадовать своих поклонников и опубликовала ряд снимков в откровенных купальниках, которые прекрасно подчеркивают все достоинства фигуры певицы. Знаменитость получила от фанатов массу лестны комментариев, подогрев интерес к своей скромной персоне.

На данный момент публику волнует личная жизни кумира, так как в социальных сетях стали появляться ее фотографии, на которых она запечатлена в компании Алексея Долматова, известного в качестве рэпера Гуфа. Последний отрицает романтические связи с Кэти, а селебрити предпочитает не удостаивать журналистов любым ответом. Предполагается, что парочка нежилась под солнцем в Таиланде, где прекрасно отдохнули Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.