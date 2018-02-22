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«Не стоит ждать сольного концерта в Москве»: Тимати рассказал о планах на выступления

Сегодня, 19:55

Популярный рэпер Тимати прокомментировал слухи о том, что он может закончить карьеру музыканта и уйти со сцены. Исполнитель подчеркнул, что не будет в ближайшие полтора-два года сольных концертов в Москве, а вот в других населённых пунктах они частично уже запланированы в рамках большого тура «Поколение».

 «Рано радуетесь. #ПоколениеТимати идёт по городам», - отметил артист в Instagram, представив ролик с графиком некоторых концертов. Также певец поинтересовался, где ещё ждут его «банду», предложив в комментариях указывать населённые пункты. Это очень обрадовало поклонников артиста, и они начали называть свои города, прося появиться там хотя бы раз за период 2018-2019, пока будет длиться тур «Поколение».

Стоит отметить, что большинство указывали российские населённые пункты, однако также Тимати приглашали в Украину, Казахстан и Азербайджан. По каким причинам артист не будет устраивать концерта в Москве, он не пояснил, как сообщает VistaNews.


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