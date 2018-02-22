Волочкова выгнала журналистов НТВ из SPA-салона

Сегодня, 19:04

Попытка журналистов НТВ попросить Анастасию Волочкову об услуге окончилась скандалом. Анастасия разочарована журналистами, прятавшимися под лестницей SPA-салона.

Два видео, на которых засняты журналисты, Анастасия выложила на своей странице, высказав свое мнение о случившемся: «Методы НТВ с годами никак не меняются, дружи - не дружи с ними, предоставляй им инфоповоды или нет, впускай в дом или нет, они все равно делают только то, что нужно им. То шантажируют, то просят с ними дружить, а сегодня вообще апогей».

Журналисты телеканала хотели попросить Волочкову об услуге – записать поздравление с 23 февраля для передачи «Ты не поверишь!». Балерину возмутил подход работников НТВ к работе и то, что они решили дождаться ее у SPA-салона, не позвонив и не договорившись о встрече.

Также Анастасия Волочкова призвала других артистов не реагировать на провокации журналистов, снимающих исподтишка, а самих работников телеканала назвала неудачниками.