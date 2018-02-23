Появились слухи о возможной беременности Анны Шульгиной

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Внимательные поклонники певицы российской эстрады Валерии и ее дочки Анны Шульгиной заметили, что у Анны появился животик. Недавно Валерия в своем профиле в соцсети Instagram выложила семейную фотографию, на которой можно подметить округлившийся живот Анны Шульгиной.

На фотографии артистка российской эстрады находится в окружении семьи. Подписчики заметили в углу фотографии Анну с небольшой собакой породы чихуахуа в руках. Анна одета в оранжевую толстовку размера оверзайз и черные джинсы. Особо внимательные подписчики увидели, что над поясом джинсов девушки видно небольшой животик. Кроме этого, подписчики удивились стилем модели, ведь для такого события девушка одета в спортивный стиль одежды, что не очень подходит к празднику. Из-за такой одежды Шульгина кажется больше и в комментариях усердно начали распространять слухи о возможной беременности дочери Валерии.

Ранее стало известно, что певица Валерия выложила в Сеть фотографию с домашней спортивной тренировки. Поклонники отметили, что девушка находится в замечательной форме.